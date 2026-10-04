फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Kothi Khidmatpur won the cricket title by defeating Dhanaura.

Amroha News: कोठी खिदमतपुर ने धनौरा को हराकर क्रिकेट खिताब जीता

Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Kothi Khidmatpur won the cricket title by defeating Dhanaura.
अमरोहा। शहर के मिनी स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय सीनियर वर्ग बालक क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। इसमें कोठी खिदमतपुर, नारंगपुर, अमरोहा, धनौरा और हसनपुर संकुल की टीमों ने भाग लिया। फाइनल में कोठी खिदमतपुर ने धनौरा को 28 रन से हराकर खिताब जीता।
विज्ञापन

शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले मुकाबले में धनौरा ने अमरोहा और दूसरे में कोठी खिदमतपुर ने नारंगपुर को हराया। सेमीफाइनल में कोठी खिदमतपुर ने हसनपुर को 40 रन पर ऑलआउट कर फाइनल में प्रवेश किया।
विज्ञापन

फाइनल में कोठी खिदमतपुर ने धनौरा के सामने 54 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में धनौरा की टीम 26 रन पर ऑलआउट हो गई। आयोजक प्रधानाचार्य सुधीर चौहान ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला क्रीड़ा सचिव विजय सिंह, जिला क्रीड़ा प्रभारी सुरेंद्र सिंह, अच्छे लाल यादव, सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलदीप प्रताप सिंह समेत शिक्षक व खेल अधिकारी मौजूद रहे। निर्णायक मुनेंद्र सिंह यादव, ओवैस जाहिर और शाहजेब तकी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed