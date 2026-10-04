Amroha News: दो वर्ष पूर्व स्टडी वीजा पर रूस गए युवक को सेना में भर्ती कर यूक्रेन मोर्चे पर भेजा

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ग्राम छीतरा निवासी अमन की ओर से पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि उसका भाई अक्षय दो साल पहले स्टडी वीजा पर रूस गया था। उसने वहां पर रशियन भाषा का तीन माह का कोर्स करने के बाद अपने वीजा की अवधि बढ़वा ली और एक मशहूर कंपनी के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर ली। पत्र में कहा गया है कि अलीशा नाम की महिला ने उसके भाई को मोटा वेतन दिलाने का झांसा देकर रूस की सेना में भर्ती करा दिया। अलीशा ने भाई को वहां की नागरिकता भी दिला दी।अमन का आरोप है कि उसके भाई को युद्ध क्षेत्र में टनल बनाने व गड्ढे खोदने का काम बताकर सेना में भर्ती किया गया था, लेकिन उसे युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया गया। अमन का कहना है कि बीती एक जुलाई को युद्ध के दौरान अक्षय घायल हो गया। उसको उसकी यूनिट में वापस कर इलाज शुरू कर दिया। अमन ने बताया कि बीती 24 सितंबर से उसकी व परिजनों की अक्षय से बात नहीं हो पाई है। अक्षय द्वारा दिए गए सभी नंबर बंद हैं। परिजनों को अक्षय की कुशलता की चिंता सता रही है।परिजन उसका पता लगाने के लिए दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों व रूसी दूतावास के अधिकारियों से मिल चुके हैं। लेकिन कही से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। बेटे की कुशलता के लिए पिता रणधीर भी बेहद परेशान है। मोबाइल फोन की घंटी बजने पर ऐसा लगता है कि शायद उनके बेटे की कुशलता का फोन आया है। परिजनों ने एसपी से अक्षय का पता लगाने की गुहार लगाई है।शिकायत मिलने के बाद हमारी ओर से उत्तर प्रदेश मुख्यालय और संबंधित दूतावास को पत्राचार कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई वहीं से की जाएगी।— लखन सिंह यादव, एसपी