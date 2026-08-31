बेटियों को दीन के साथ कंप्यूटर, अंग्रेजी और विज्ञान की तालीम भी दें : प्रो. अंजुम

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मुख्य अतिथि मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. रबाब अंजुम ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों को धार्मिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर, अंग्रेजी और विज्ञान की भी शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से डॉक्टर, शिक्षक और वकील बनने का आह्वान किया।एएमयू अलीगढ़ की प्रोफेसर डॉ. सदफ नासिर ने तलाक को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि कुरान में तलाक के बाद इद्दत के दौरान सुलह का अवसर देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि एक साथ तीन तलाक देना शरीअत नहीं, बल्कि गुस्से का परिणाम है। डॉ. सदफ नासिर और डॉ. सुलेहा जैदी ने ‘सीरत-ए-तय्यिबा की रोशनी में ख्वातीन का किरदार’ विषय पर विचार रखे।अलीजा ने कहा कि पहली वही ‘इकरा’ ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। शिक्षित मां पूरी पीढ़ी को संवार सकती है। कनवेनर्स आसिफा आलमी एडवोकेट, अर्शी जमाल निजामी, नगमा मंसूर और चंदा हबीब ने अतिथियों का आभार जताया। इस दौरान लुबना हामिद, डॉ. राना परवीन, रेशमा सरताज, नाहिद जैदी, हिना कौसर, नाजिया सिद्दीकी, सादिया कमर और उजमा मुअज्जम मौजूद रहीं। सलात-ओ-सलाम और सदर-ए-जल्सा की दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।