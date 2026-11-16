Amroha News: सिलिंडर फटने से घर का सामान जलकर नष्ट, मुआवजे की गुहार

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गौरव ने बताया कि पुराने सिलिंडर की गैस खत्म होने पर दूसरा भरा सिलिंडर लगाया गया था। पत्नी ने भोजन बनाने के लिए गैस जलाई तो सिलिंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलिंडर फट गया। घर का कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।गौरव के मुताबिक, लेखपाल ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। गैस एजेंसी के कर्मचारी भी चार बार मौके पर आकर फोटो और वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कंपनी के किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। उन्होंने हादसे के लिए कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कंपनी, प्रशासन और गैस एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।वहीं, गैस एजेंसी संचालक सुनील पाल ने बताया कि मौके की वीडियो और फोटोग्राफी कराकर कंपनी के अधिकारियों को भेज दी गई है। संवाद