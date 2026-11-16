Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Household belongings destroyed in fire following cylinder explosion; plea for compensation

Amroha News: सिलिंडर फटने से घर का सामान जलकर नष्ट, मुआवजे की गुहार

Mon, 16 Nov 2026 01:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Household belongings destroyed in fire following cylinder explosion; plea for compensation
मंडी धनौरा। गांव जमानाबाद में 12 नवंबर को सिलिंडर फटने से ग्रामीण गौरव के घर में लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। परिवार के लोगों ने बाहर भागकर जान बचाई। परिजनों का आरोप है कि इंडेन गैस एजेंसी के कर्मचारियों के कई बार निरीक्षण के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन

गौरव ने बताया कि पुराने सिलिंडर की गैस खत्म होने पर दूसरा भरा सिलिंडर लगाया गया था। पत्नी ने भोजन बनाने के लिए गैस जलाई तो सिलिंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलिंडर फट गया। घर का कीमती सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

गौरव के मुताबिक, लेखपाल ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। गैस एजेंसी के कर्मचारी भी चार बार मौके पर आकर फोटो और वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कंपनी के किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। उन्होंने हादसे के लिए कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कंपनी, प्रशासन और गैस एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, गैस एजेंसी संचालक सुनील पाल ने बताया कि मौके की वीडियो और फोटोग्राफी कराकर कंपनी के अधिकारियों को भेज दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed