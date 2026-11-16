Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   VIP passes for the Tigri Mela will not be valid after November 22.

Amroha News: 22 नवंबर के बाद मान्य नहीं होंगे तिगरी मेले के वीआईपी पास

Mon, 16 Nov 2026 02:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
VIP passes for the Tigri Mela will not be valid after November 22.
गजरौला। तिगरी गंगा मेले में 22 नवंबर के बाद वीआईपी पास मान्य नहीं होंगे। रविवार को मेला कोतवाली में एएसपी अखिलेश भदौरिया ने पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
विज्ञापन

एएसपी ने कहा कि मेले में प्रवेश के लिए वितरित किए जा रहे वीआईपी पास केवल 22 नवंबर तक ही मान्य रहेंगे। इसके बाद किसी को इन पास के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मेले के मानचित्र का अवलोकन कर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी संबंधी जिम्मेदारियां समझाईं। उन्होंने जाम से निपटने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर पार्किंग स्थल और शिविर बढ़ाने को कहा। साथ ही पैंटून पुल पर सुरक्षा कड़ी रखने और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखने के निर्देश दिए
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed