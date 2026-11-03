Amroha News: महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव में मेधावियों का सम्मान

विज्ञापन

विनोद अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों और योगदान को याद करते हुए समाज से एकजुटता, सहयोग, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।महोत्सव में हाईस्कूल-इंटर में 65 प्रतिशत या अधिक और स्नातक-परास्नातक में निर्धारित अंकों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एलएलबी, सीए, नेट, जेआरएफ और पीएचडी करने वालों को सम्मानित किया गया। चार से 12 वर्ष तक के बच्चों ने देशभक्ति और धार्मिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए। महाराजा अग्रसेन पर प्रश्नोत्तरी भी हुई।चार अक्तूबर 2025 से 30 अक्तूबर 2026 के बीच जन्मे नवजात शिशुओं और विवाह करने वाले नवयुगलों को सम्मानित किया गया। मातृशक्ति पुरस्कार और लकी ड्रा के बाद राष्ट्रगान हुआ। अंत में सहभोज हुआ। इस दौरान अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, संरक्षक अतुल कुमार गुप्ता, महामंत्री संजीव गोयल, कोषाध्यक्ष अनुभव गोयल, मुख्य कार्यक्रम संयोजक अचल अग्रवाल और स्वागत समिति के सदस्य मौजूद रहे।