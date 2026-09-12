Amroha News: गन्ना विभाग की सड़कों को मिली हरी झंडी, गांवों की सड़कों पर डगर होगी आसान

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गन्ना विभाग की ओर से भी सड़कों का निर्माण कराया जाता है। जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल सके। गन्ना सीजन में भी किसानों को इसका फायदा मिलता है। गड्ढों से राहत मिल जाती है। पिछले दिनों विभाग की ओर से तीन सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। सड़कों के निर्माण से गन्ना किसानों के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी आवागमन में राहत मिलेगी। जिसे शासन ने मंजूर कर लिया है। अब इन सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की ओर से कराया जाएगा। हसनपुर क्षेत्र में तीन और नौगावां सादात में एक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह चारों सड़क करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएंगी। अधिशासी अभियंता गिरीशचंद ने बताया कि अब टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसके बाद ही इन सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। निर्माण लोक निर्माण विभाग कराता है लेकिन धनराशि गन्ना विभाग ही देता है।

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अमरोहा। गन्ना विभाग की ओर से प्रस्तावित चार सड़कों के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है। हसनपुर क्षेत्र में तीन और नौगावां सादात क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा। विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कराकर निर्माण कार्य धरातल पर उतारने की तैयारी में है।