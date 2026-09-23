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Amroha News: पत्नी के न आने से आहत युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Wed, 23 Sep 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:04 AM IST
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Distraught over his wife not returning, a young man committed suicide by hanging himself.
हसनपुर। मायके में रह रही पत्नी के वापस न आने से आहत एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव चकौरी में मोहित चौहान (26) का परिवार रहता है। मोहित की करीब पांच साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। पिछले डेढ़ माह से उनकी पत्नी मायके में रुकी हुई थी। दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिस कारण पत्नी ससुराल नहीं आ रही थी। पत्नी के न लौटने से क्षुब्ध होकर मोहित ने सोमवार की रात घर में ही फंदा लगा लिया। मंगलवार की सुबह मोहित का शव फंदे से लटका देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ पंकज कुमार का कहना है कि परिजनों की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में तहरीर मिलने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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