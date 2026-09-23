फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Amroha police put up an impressive performance on the track, bagging several medals.

Amroha News: ट्रैक पर अमरोहा पुलिस का दमदार प्रदर्शन, कई पदक किए अपने नाम

Wed, 23 Sep 2026 02:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Amroha police put up an impressive performance on the track, bagging several medals.
अमरोहा। मुरादाबाद में आयोजित अंतरजनपदीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 में अमरोहा पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए। प्रतियोगिता में अमरोहा पुलिस के 28 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है।
विज्ञापन

व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आयुष राणा ने 100 मीटर दौड़ और 110 मीटर हर्डल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुधीर शर्मा ने पोल वॉल्ट में बाजी मारी। मोहम्मद जफर, केशव चक्रवर्ती ने ऊंची कूद में द्वितीय स्थान हासिल किया। नदीम ने 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर लो हर्डल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नवीन ने 800 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान हासिल किया। शिवम ने 5000 मीटर दौड़ में प्रथम और 3000 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

टीम स्पर्धाओं में भी अमरोहा पुलिस के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 100 मीटर रिले में सुधीर शर्मा, आयुष राणा, नदीम और प्रान्शु बालियान की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं 400 मीटर रिले में नदीम, शिवम, आयुष यादव और अंकित की टीम दूसरे स्थान पर रही। महिला वर्ग में भी अमरोहा पुलिस का प्रदर्शन शानदार रहा। मीनू ने लंबी कूद और त्रिकूद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला 100 मीटर रिले में मीनू, काजल, निधि और शालू की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार को एसपी लखन सिंह ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके प्रदर्शन और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी मेहनत और लगन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed