Amroha News: गेट तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों का माल चोरी

विज्ञापन

गांव खाता निवासी जयप्रकाश सिंह हाईवे पर गांव के अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान चलाते हैं। बुधवार शाम दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात में चोरों ने गेट तोड़कर दुकान में रखा अधिकांश सामान समेट लिया। बृहस्पतिवार सुबह दुकान पहुंचे तो गेट टूटा मिला और सामान गायब था। बाहर जमीन पर वाहन के टायरों के निशान भी मिले। आशंका है कि चोर सामान वाहन में लादकर हाईवे के रास्ते भागे हैं। जयप्रकाश के मुताबिक चोरी हुए सामान की कीमत करीब 10 लाख रुपये है।पुलिस ने मौके पर जांच की। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ चोरों की तलाश की जा रही है। संवाद