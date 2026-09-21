Amroha News: गाजियाबाद-मुरादाबाद ट्रैक 45 मिनट रहा बाधित, चार ट्रेनें प्रभावित

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डिडौली निवासी नवाब शेख रविवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली में ईंट लेकर कहीं जा रहा था। सुबह करीब 6:10 मिनट पर रेलवे फाटक पर ट्राॅली का हुक टूट गया। फाटक के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्राॅली फंसने से रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। रेलवे कर्मचारी ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। जानकारी मिलते ही आरपीएफ कर्मी मौके पर पहुंचे।आरपीएफ इंचार्ज सुरेशचंद ने बताया कि किसी तरह से ट्रैक्टर ट्राॅली को हटाया गया और रेलवे ट्रैक 6:55 मिनट पर साफ किया गया। इसकी वजह से दो मालगाड़ी, नौचंदी एक्सप्रेस और इंटर सिटी एक्सप्रेस लेट हुई। बताया कि ट्रैक्टर ट्राॅली को कब्जे में ले लिया है और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।