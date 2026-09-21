Amroha News: भजनों पर झूमे श्रद्धालु, ब्रज उत्सव का समापन
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:20 AM IST
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हसनपुर। नगर के मैथिली गार्डन में श्री बांके बिहारी सेवा समिति की ओर से आयोजित तीन दिवसीय ब्रज उत्सव का धूमधाम से समापन हुआ। अंतिम दिन दिल्ली की भजन गायिका तानिया मित्तल ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दीं, जिन पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।
मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र खड़गवंशी का समिति पदाधिकारियों ने स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि शिखर अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल और मयंक अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरित किया गया।
इस मौके पर प्रबंधक नरेश अग्रवाल, अध्यक्ष प्रियांश गर्ग, सुषमा अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, बरखा अग्रवाल, नितिन एडवोकेट, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, संयोजक मनोज कुमार जोशी, मीडिया प्रभारी सतवीर सिंह गुर्जर, कुंवरपाल शर्मा, पराग अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, नीरज अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र खड़गवंशी का समिति पदाधिकारियों ने स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि शिखर अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल और मयंक अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन
इस मौके पर प्रबंधक नरेश अग्रवाल, अध्यक्ष प्रियांश गर्ग, सुषमा अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, बरखा अग्रवाल, नितिन एडवोकेट, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, संयोजक मनोज कुमार जोशी, मीडिया प्रभारी सतवीर सिंह गुर्जर, कुंवरपाल शर्मा, पराग अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, नीरज अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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