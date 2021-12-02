Amroha News: तिगरी गंगा मेले की तैयारियों के लिए 5.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:44 AM IST
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अमरोहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध राजकीय तिगरी गंगा मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवंबर की शुरुआत से तैयारियां शुरू होंगी, जबकि 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी पर मेले की विधिवत शुरुआत और 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान होगा। प्रशासन ने 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें शासन ने 5.50 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए हैं।
तिगरी मेले में हर वर्ष 32 से 36 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले वर्ष करीब 36 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले श्रद्धालु दिवंगत परिजनों की स्मृति में दीपदान भी करते हैं। वर्ष 2017 में मेले को राजकीय मेले का दर्जा मिला था।
मेले में सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विभागों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी। मोबाइल नेटवर्क के लिए एक स्थायी और तीन अस्थायी टावर लगाए जाएंगे। एंबुलेंस, गोताखोर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और पार्किंग समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि शासन से मेले की तैयारियों के लिए 5.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
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महापुरुषों के नाम पर होंगे प्रमुख घाट
तिगरी मेले में इस बार प्रमुख घाटों का नाम विभिन्न महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। इनमें अटल घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी घाट, शिव घाट, रामघाट, चौधरी चरण सिंह घाट, पंडित दीनदयाल घाट, आंबेडकर घाट, सरदार पटेल घाट और ज्योतिबा फुले घाट शामिल हो सकते हैं।
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श्रद्धालुओं के लिए रहेंगी ये प्रमुख सुविधाएं
हैंडपंप
अस्थायी शौचालय
नाव
मचान
बैरियर
बोरिंग
आवश्यकतानुसार पुआल व चटाइयां
पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी
तीन ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था
एंबुलेंस, गोताखोर, मोबाइल टावर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था
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तिगरी मेले में हर वर्ष 32 से 36 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले वर्ष करीब 36 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले श्रद्धालु दिवंगत परिजनों की स्मृति में दीपदान भी करते हैं। वर्ष 2017 में मेले को राजकीय मेले का दर्जा मिला था।
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मेले में सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विभागों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी। मोबाइल नेटवर्क के लिए एक स्थायी और तीन अस्थायी टावर लगाए जाएंगे। एंबुलेंस, गोताखोर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और पार्किंग समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि शासन से मेले की तैयारियों के लिए 5.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं।
महापुरुषों के नाम पर होंगे प्रमुख घाट
तिगरी मेले में इस बार प्रमुख घाटों का नाम विभिन्न महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। इनमें अटल घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी घाट, शिव घाट, रामघाट, चौधरी चरण सिंह घाट, पंडित दीनदयाल घाट, आंबेडकर घाट, सरदार पटेल घाट और ज्योतिबा फुले घाट शामिल हो सकते हैं।
श्रद्धालुओं के लिए रहेंगी ये प्रमुख सुविधाएं
हैंडपंप
अस्थायी शौचालय
नाव
मचान
बैरियर
बोरिंग
आवश्यकतानुसार पुआल व चटाइयां
पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी
तीन ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था
एंबुलेंस, गोताखोर, मोबाइल टावर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था
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