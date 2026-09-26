Amroha News: आईटीआई में चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:30 AM IST
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अमरोहा। जिले के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2026 के चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। प्रथम तीन चरणों में राजकीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले ऐसे प्रशिक्षार्थी, जो प्रवेश निरस्त कराना चाहते हैं, 27 से 29 सितंबर तक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
नोडल प्रधानाचार्य राहुल शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षार्थी एससीवीटी पोर्टल पर लॉगिन कर नाम कटाने का कारण दर्ज करते हुए सहमति देंगे। रिक्त सीटों पर उन प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को उच्चीकरण का मौका मिलेगा, जिन्होंने फ्लोट विकल्प पर सहमति दी है और अब तक उच्चीकरण नहीं हुआ है। उच्चीकरण मेरिट और विकल्प के क्रम में होगा।
उच्चीकरण के बाद अभ्यर्थी पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि से बुलावा पत्र देखकर प्रिंट निकाल सकेंगे। सूचना मोबाइल पर भी भेजी जाएगी। उच्चीकरण सूची से प्रवेश प्रक्रिया एक से तीन अक्तूबर तक चलेगी और अवकाश में भी जारी रहेगी। जिले के सभी राजकीय आईटीआई खुले रहेंगे। राजकीय आईटीआई सहसपुर जोया के प्रवेशार्थियों को राजकीय आईटीआई गांव केशोपुर में उपस्थिति देनी होगी। संवाद
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नोडल प्रधानाचार्य राहुल शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षार्थी एससीवीटी पोर्टल पर लॉगिन कर नाम कटाने का कारण दर्ज करते हुए सहमति देंगे। रिक्त सीटों पर उन प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को उच्चीकरण का मौका मिलेगा, जिन्होंने फ्लोट विकल्प पर सहमति दी है और अब तक उच्चीकरण नहीं हुआ है। उच्चीकरण मेरिट और विकल्प के क्रम में होगा।
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उच्चीकरण के बाद अभ्यर्थी पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि से बुलावा पत्र देखकर प्रिंट निकाल सकेंगे। सूचना मोबाइल पर भी भेजी जाएगी। उच्चीकरण सूची से प्रवेश प्रक्रिया एक से तीन अक्तूबर तक चलेगी और अवकाश में भी जारी रहेगी। जिले के सभी राजकीय आईटीआई खुले रहेंगे। राजकीय आईटीआई सहसपुर जोया के प्रवेशार्थियों को राजकीय आईटीआई गांव केशोपुर में उपस्थिति देनी होगी। संवाद
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