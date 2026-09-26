Amroha News: बुर्कानशी तीन महिलाओं ने दुकान से उड़ाए चार सूट

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अवंतिका नगर निवासी अशोक शर्मा की इंदिरा चौक पर लेडीज सूट एवं कपड़ों की दुकान है। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2:30 बजे अशोक की पत्नी ऊषा और पुत्रवधू सोनम के घर जाने के बाद कर्मचारी संदीप कुमार दुकान पर था। इसी दौरान बुर्कानशीं तीन महिलाएं पहुंचीं और नए डिजाइन के सूट दिखाने को कहा। संदीप सूट दिखाने में व्यस्त हो गया। आरोप है कि महिलाओं ने सात सूट बुर्के में छिपा लिए और बिना खरीदारी किए चली गईं। बाद में सूट गिनने पर चोरी का पता चला।अशोक शर्मा के अनुसार चोरी गए सूटों की कीमत 20 हजार रुपये है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर मिल गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।