Amroha News: इंस्टाग्राम खाते पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने में युवक पर प्राथमिकी

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सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम कार्यालय से 22 जून को साइबर टिपलाइन रिपोर्ट मिली थी। उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार ने जांच की। रिपोर्ट में एक इंस्टाग्राम खाते से प्रतिबंधित आपत्तिजनक सामग्री भेजने और अपलोड किए जाने की जानकारी सामने आई। जांच में खाते में दर्ज मोबाइल नंबर गांव बोहरा निवासी मो. अनस के नाम पर मिला।सीओ के मुताबिक पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट का डाटा संवेदनशील है। इसके डिजिटल साक्ष्य जनपदीय साइबर सेल से प्राप्त किए जाने हैं। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का निर्माण, भंडारण, प्रसारण, अपलोड या साझा करना कानूनन अपराध है। दरोगा ब्रजेश कुमार की तहरीर पर मो. अनस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस खाते के संचालन और डिजिटल गतिविधियों से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है।