रामडोल शोभायात्रा के मार्ग पर न गड्ढे मिलें, न हो जलभराव : डीएम

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डीएम ने अधिकारियों को शोभायात्रा और जुलूस के निर्धारित मार्गों का पहले निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय से पूरी कराने के निर्देश दिए। मार्गों पर गड्ढे और जलभराव न होने, मंदिरों व शोभायात्रा मार्ग पर सफाई, पर्याप्त पथ प्रकाश और यातायात सुचारु रखने को कहा। विद्युत विभाग को जर्जर व लटकते तार दुरुस्त करने तथा विद्युत पोल सुरक्षित कराने के निर्देश दिए।डीएम ने लोगों से पर्व परंपरागत तरीके से मनाने, नई परंपरा शुरू न करने और अफवाहों से बचने की अपील की। बिना पुष्टि सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित न करने तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।एसपी लखन सिंह यादव ने निर्धारित और परंपरागत मार्ग से शोभायात्रा निकालने, पर्याप्त वालंटियर्स लगाने और निर्धारित मानकों के अनुरूप डीजे बजाने की अपील की। प्रमुख मार्गों व संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने और सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश दिए।बैठक के बाद डीएम और एसपी ने रामडोल शोभायात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर साफ-सफाई, सड़क, विद्युत, पथ प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह और एएसपी अखिलेश भदौरिया मौजूद रहे।