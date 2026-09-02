Amroha News: ग्राम पंचायतों में एक करोड़ से होंगे विकास कार्य

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया गया। लेकिन इसमें एक नई व्यवस्था लागू की गई कि नए काम कराने से पहले डीएम से अनुमोदन लेना जरूरी होगा। उसके बाद ही काम कराए जाएंगे,लेकिन इसके बाद भी प्रशासक और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने धनराशि निकाल ली। अब तक 60 ग्राम पंचायतों के 200 विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इन कामों पर 1.15 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है।ग्राम पंचायतों से मिले प्रस्तावों को अपडेट किया जा रहा है। इससे गांवों में नाले-नालियों का निर्माण, रास्तों की मरम्मत समेत अन्य जरूरी कार्य कराए जाने हैं। प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि स्वीकृत धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सके।जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि नए प्रस्तावों को अपडेट करके डीएम के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नए काम शुरू कराए जाएंगे।