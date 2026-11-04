Amroha News: बुखार में डेंगू जैसे लक्षण लेकिन एलाइजा रिपोर्ट निगेटिव

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जिले में अब तक एलाइजा जांच से 34 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं, एनएस-1 कार्ड टेस्ट में करीब 49 लोग पॉजिटिव मिले, लेकिन उनकी एलाइजा रिपोर्ट निगेटिव आई। पिछले चार दिन में 70 आशंकित मरीजों की जांच हुई। मंगलवार को सात लोगों की जांच में तीन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 33 और 56 साल के पुरुष तथा 25 साल की महिला शामिल हैं।बुखार के मरीजों को उल्टी-दस्त, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत भी हो रही है। प्लेटलेट्स कम होने पर कई मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के वार्ड में फिलहाल बुखार के करीब 20 मरीज भर्ती हैं। अधिकांश ओपीडी मरीजों को दवा देकर घर भेजा जा रहा है।चिकित्सकों के मुताबिक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य वायरल संक्रमण में भी प्लेटलेट्स घट सकती हैं। इसलिए केवल प्लेटलेट्स कम होने से घबराने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को 83 लोगों की मलेरिया जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि 63 लोगों की टाइफाइड जांच में पांच पॉजिटिव मिले।...पानी की कमी से भी घट सकती हैं प्लेटलेट्सचिकित्सकों के मुताबिक बुखार में शरीर में पानी की कमी से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें। नींबू की शिकंजी, नारियल पानी और ओआरएस भी फायदेमंद हो सकते हैं। लगातार बुखार, उल्टी-दस्त, पेट दर्द या कमजोरी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेकर जांच कराएं। प्लेटलेट्स कम आने पर बिना सलाह खुद उपचार न करें।सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि हर बुखार डेंगू नहीं होता है। घबराने के बजाय जांच कराएं और अस्पताल से दवा लें। संवाद