फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Demand for National Commission for Women probe into the farmhouse gang-rape case.

Amroha News: फार्म हाउस गैंगरेप मामले की राष्ट्रीय महिला आयोग से जांच की मांग

Sun, 27 Sep 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Demand for National Commission for Women probe into the farmhouse gang-rape case.
गजरौला। हसनपुर क्षेत्र के फार्म हाउस में हरियाणा निवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने राष्ट्रीय महिला आयोग और डीजीपी को पत्र भेजकर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।
विज्ञापन

पत्र में बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई, फोरेंसिक साक्ष्यों के संरक्षण और संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। दोषी पुलिस या प्रशासनिक कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई तथा पीड़िता और उसके परिवार को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा सहायता देने की मांग भी की गई। संगठन ने हाईवे, राज्य मार्ग-51 और आसपास के संपर्क मार्गों पर संचालित फार्म हाउसों की जांच कराने की मांग रखी।
विज्ञापन

उधर, गांव पौसरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी की अध्यक्षता में हुई किसान पंचायत में घटना की निंदा करते हुए फार्म हाउसों की सुरक्षा व्यवस्था और वहां होने वाली गतिविधियों की जांच की मांग की गई। नरेश चौधरी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने फार्म हाउस की सुरक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े सभी लोगों की भूमिका की जांच की मांग की। पंचायत में 21 सदस्यीय ग्राम कार्यकारिणी घोषित कर मुन्त्याज चौधरी को ग्राम अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय मुख्य सचिव अरुण सिद्दू, प्रदेश अध्यक्ष इकबाल सैफी, जिला संरक्षक चौधरी चरण सिंह और जिला प्रभारी जगदेव सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed