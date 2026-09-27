Amroha News: 16 नवंबर को जारी होगी यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची

विज्ञापन

डीआईओएस शतानंद शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के बाद तहसील स्तरीय समिति की संस्तुति सहित रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर 12 अक्तूबर तक अपलोड होगी। चयनित केंद्रों और छात्र आवंटन की सूची 22 अक्तूबर को अपलोड की जाएगी। डिबार व मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले विद्यालयों की सूची 23 अक्तूबर को डीआईओएस पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इस पर 28 अक्तूबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकेगी।आपत्तियों के निस्तारण के बाद अनुमोदित संस्तुति छह नवंबर तक परिषद को भेजी जाएगी। इसके बाद 16 नवंबर को अंतिम केंद्र सूची और छात्र आवंटन अपलोड होगा। सूची जारी होने के बाद भी मानक से अधिक दूरी या क्षमता से अधिक छात्र आवंटन पर 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन किया जा सकेगा। इसके बाद केंद्र निर्धारण समिति अंतिम सूची प्रदर्शित करेगी।