फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Neelkanth Blue's resounding victory powered by Manish's lethal bowling.

Amroha News: मनीष की घातक गेंदबाजी से नीलकंठ ब्लू की धमाकेदार जीत

Sun, 27 Sep 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Neelkanth Blue's resounding victory powered by Manish's lethal bowling.
अमरोहा। गजरौला के बाबा क्रिकेट एकेडमी में नीलकंठ क्रिकेट एकेडमी ब्लू ने बाबा क्रिकेट एकेडमी को 64 रन से हराया। नीलकंठ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में चार विकेट पर 225 रन बनाए। जवाब में बाबा एकेडमी की टीम 27.5 ओवर में 161 रन पर सिमट गई। सादिक चौधरी की 81 रन की पारी और मनीष की घातक गेंदबाजी जीत के नायक रहे।
विज्ञापन

नीलकंठ की शुरुआत खराब रही और कप्तान आशीष 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सादिक ने 84 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 81 रन बनाए। आमिर ने नाबाद 38 और शिवा चौधरी ने नाबाद 39 रन बनाकर टीम को 225 रन तक पहुंचाया।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबा एकेडमी के अर्शिल ने 61 और यूबी ने 50 रन बनाए। दोनों ने टीम का स्कोर 122 रन तक पहुंचाया। इसके बाद मनीष ने 5.5 ओवर में 23 रन देकर सात विकेट चटकाकर मैच का रुख बदल दिया। गौरांशू चौहान, मोहम्मद असद और आशीष ने भी एक-एक विकेट लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed