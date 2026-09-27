फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The colors of poetry filled the air late into the night at the ghazal gathering.

Amroha News: गजलों की महफिल में देर रात तक बिखरे शायरी के रंग

Sun, 27 Sep 2026 02:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
The colors of poetry filled the air late into the night at the ghazal gathering.
अमरोहा। एप्पल क्लब फाउंडेशन अमरोहा की ओर से मोहल्ला दरबार-ए-कलां स्थित कैंप कार्यालय में शानदार शाम-ए-गजल का आयोजन किया गया। अदबी और शायराना माहौल में शहर के नामचीन शायरों ने अपने चुनिंदा कलाम पेश कर देर रात तक सामईन को महजूब किया। लोगों ने दिल खोलकर दाद दी और शायरों की हौसला-अफजाई की।
विज्ञापन

महफिल की सदारत मशहूर शायर सैय्यद मसरूर जौहर ने की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल कुमार चिकारा एडवोकेट और महासचिव अरशद हुसैन भारती एडवोकेट बतौर मेहमान-ए-खास शामिल हुए। सैय्यद असलूब हुसैन जैदी और डॉ. जमशेद कमाल ने सरपरस्ती की। निजामत की जिम्मेदारी युवा शायर सैय्यद शैबान कादरी ने निभाई।
विज्ञापन

महफिल में सैय्यद मसरूर जौहर, डॉ. जमशेद कमाल, डॉ. मुबारक अमरोहवी, सैय्यद शैबान कादरी, नाजिम हुसैन आरिफ, अर्श अमरोहवी, शाहनवाज तकी, अफसर अमरोहवी और जैद जैदी समेत कई शायरों ने कलाम पेश किया। कपिल कुमार चिकारा ने कहा कि अमरोहा की पहचान गंगा-जमुनी तहजीब के साथ उसकी समृद्ध अदबी विरासत से भी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

असलूब जैदी ने कहा कि शायरी दिलों को जोड़ने और मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम देने का प्रभावी माध्यम है। सैय्यद मसरूर जौहर ने कहा कि अमरोहा की सरजमीं हमेशा से शेरो-अदब के लिए मशहूर रही है। डॉ. जमशेद कमाल ने शायरी को इन्सानी जज्बात की खूबसूरत तर्जुमान बताया।

कार्यक्रम में डॉ. महताब अमरोहवी, खलीक उज्जमा, फहीम शाहनवाज, नदीम राईनी, शकील अंसारी, अदनान मसरूर, सैय्यद जमशेद अशरफ अली, सैफ सिद्दीकी, मोहम्मद अहमद जैदी, आलम मंसूरी, सरताज आलम, दानिश इंजीनियर सिद्दीकी, इमदाद लोदी मौजूद रहे। संस्था की ओर से शायरों और अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed