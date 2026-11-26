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महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला का विषय ‘रिसर्च बियॉन्ड बेसिक्स : फ्रॉम रिसर्च प्रॉब्लम टू स्कॉलरली पब्लिकेशन’ है। पहले तकनीकी सत्र में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के डॉ. मिथिलेश कुमार तिवारी ने शोध के दार्शनिक आधार, ज्ञानमीमांसा और शोध पद्धति के चयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न शोध प्रतिमानों की व्याख्या करते हुए बताया कि शोध की प्रकृति, उद्देश्य और समस्या के अनुसार पद्धति का चुनाव करना चाहिए।दूसरे सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की डॉ. सुषमा मिश्रा ने प्रतिदर्श चयन, मापन और क्षेत्रीय कार्य की तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण में सावधानी बरतने के साथ ही शोध के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने के तरीके बताए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यशाला शोध की गुणवत्ता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संचालन आईक्यूएसी प्रभारी हिमांशु शर्मा ने किया। इस दौरान कार्यशाला संयोजक डॉ. अनुराग कुमार पांडेय, सत्य प्रकाश परमार, डॉ. मोहित कुमार सहित शोधार्थी और शोध पर्यवेक्षक मौजूद रहे।