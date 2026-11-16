Amroha News: सद्भावना सम्मेलन में दिया एकता और भाईचारे का संदेश

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कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावते कलाम-ए-पाक से हुआ। अध्यक्षता मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद के मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद हमजा और संचालन हाफिज मोहम्मद हनीफ ने किया। मुफ्ती हमजा ने कहा कि अमरोहा भाईचारे की मिसाल रहा है। मुख्य वक्ता मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने कहा कि विविधता में एकता देश की पहचान है।राजेंद्र छावड़ा, अनिल जग्गा, कमर नकवी, शीबान कादरी और हरि सिंह मौर्य ने भी विचार रखे। उन्होंने आपसी सद्भाव, इंसानियत और युवाओं की एकता पर जोर दिया। कारी मोहम्मद यमीन, इंद्रपाल गोले, फहीम नबी और मुफ्ती सलमान ने भी विचार रखे।अंत में देश में अमन-चैन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। हाफिज मोहम्मद हनीफ ने आभार जताया। सम्मेलन में शिबान कादरी, हफीज गुफरान, मो. शहजाद, वसीम हसन, अनवर फरीदी, मो. फरहान, नईम अख्तर, मौलाना दिलदार, अतीकुर्रहमान फारूकी, मुफ्ती सलमान, चंद्रगुप्त मौर्य और मो. शारिक मौजूद रहे।