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Amroha News: सद्भावना सम्मेलन में दिया एकता और भाईचारे का संदेश

Mon, 16 Nov 2026 01:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:57 AM IST
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A message of unity and brotherhood was conveyed at the goodwill conference.
अमरोहा। जमीयत-ए-उलमा हिंद की शहर यूनिट की ओर से रविवार को मोहल्ला दरबारे क्लब स्थित तैय्यब जूनियर हाईस्कूल में सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने एकता, प्रेम और आपसी सहयोग का संदेश दिया। वक्ताओं ने गंगा-जमुनी तहजीब को देश की ताकत बताया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावते कलाम-ए-पाक से हुआ। अध्यक्षता मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद के मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद हमजा और संचालन हाफिज मोहम्मद हनीफ ने किया। मुफ्ती हमजा ने कहा कि अमरोहा भाईचारे की मिसाल रहा है। मुख्य वक्ता मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने कहा कि विविधता में एकता देश की पहचान है।
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राजेंद्र छावड़ा, अनिल जग्गा, कमर नकवी, शीबान कादरी और हरि सिंह मौर्य ने भी विचार रखे। उन्होंने आपसी सद्भाव, इंसानियत और युवाओं की एकता पर जोर दिया। कारी मोहम्मद यमीन, इंद्रपाल गोले, फहीम नबी और मुफ्ती सलमान ने भी विचार रखे।
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अंत में देश में अमन-चैन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। हाफिज मोहम्मद हनीफ ने आभार जताया। सम्मेलन में शिबान कादरी, हफीज गुफरान, मो. शहजाद, वसीम हसन, अनवर फरीदी, मो. फरहान, नईम अख्तर, मौलाना दिलदार, अतीकुर्रहमान फारूकी, मुफ्ती सलमान, चंद्रगुप्त मौर्य और मो. शारिक मौजूद रहे।
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