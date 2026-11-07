Amroha News: धनतेरस पर बाजार में धन...धना...धन

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धनतेरस पर खरीदारी को लेकर लोगों में कई दिन पहले से ही उत्साह बना हुआ था। बड़ी संख्या में लोगों ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अग्रिम बुकिंग करा रखी थी। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में ग्राहकों ने अपने वाहन घर ले जाने के लिए शोरूम का रुख किया। बाइक और कारों की डिलीवरी के दौरान शोरूम में खासा उत्साह नजर आया।वहीं, सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। पारंपरिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी और अन्य धातुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते बर्तन बाजार में भी सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। लोगों ने अपनी जरूरत और बजट के अनुसार स्टील, पीतल, तांबे और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदे।इसके अलावा घरों को सजाने और सुविधाएं बढ़ाने के लिए एलईडी, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत अन्य घरेलू उपकरणों की भी खूब बिक्री हुई। बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए दुकानदारों ने भी विशेष तैयारियां की थीं। दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान 77/22 के प्रदेश संयोजक व जिलाध्यक्ष खत्री मनोज टंडन ने बताया कि इस बार ग्राहकों का उत्साह अच्छा रहा। धनतेरस पर हुई बंपर खरीदारी से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। धनतेरस में जिलेभर में करीब 150 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। अब छोटी दीपावली और दीपावली पर भी बाजार में अच्छी बिक्री की उम्मीद है।