Amroha News: रामनगर के लिए जल्द दौड़ेगी अमरोहा से सीधी बस

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सीधी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को बस बदलने या दूसरे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यह बस कांठ होते हुए संचालित की जाएगी। एआरएम केसी गौड़ ने बताया कि रामनगर के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। संवाद........प्रदूषण जांच केंद्रों पर भी चलेगा चेकिंग अभियानअमरोहा। वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करने में अनियमितता रोकने के लिए परिवहन विभाग अब प्रदूषण जांच केंद्रों पर भी चेकिंग अभियान चलाएगा। टीम केंद्रों पर पहुंचकर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया, अभिलेख, उपकरण और वाहनों के परीक्षण की जांच करेगी। बिना वाहन की जांच व सत्यापन के प्रमाणपत्र जारी करने वाले केंद्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अधिकांश प्रदूषण जांच केंद्र पेट्रोल पंपों पर संचालित हैं। एआरटीओ मनोज मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खामी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना वाहन के प्रमाणपत्र जारी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद