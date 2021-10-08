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Amethi News: डंपर की चपेट में आकर युवक की मौत

Thu, 15 Oct 2026 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 15 Oct 2026 01:08 AM IST
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Youth dies after being hit by a dumper truck.
अमेठी सिटी। ककवा मार्ग पर भरथीपुर गांव के पास मंगलवार रात बेकाबू डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार चतुर्भुजपुर, महराजपुर निवासी विक्की तिवारी (25) की मौत हो गई। बाइक सवार पठकापुर बारहमासी गांव निवासी विनय पाठक (23) गंभीर रूप से घायल हो गए। विनय को सीएचसी अमेठी जिला अस्पताल रेफर किया गया। विक्की के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करते हुए लिखित सहमति दी, जिसके बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया।
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जानकारी के अनुसार, विक्की तिवारी बाइक से विनय पाठक को छोड़ने जा रहे थे। भरथीपुर गांव के पास बाइक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी अमेठी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने विक्की को मृत घोषित कर दिया।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवारों में से एक ने हेलमेट पहना था। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर मौके से भाग निकला। सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने के संबंध में लिखित सहमति दी थी। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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