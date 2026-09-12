Amethi News: बदली बेसर, उमस ने किया बेहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:48 AM IST
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अमेठी सिटी। बादल छाए रहने के बाद भी उमसभरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। धूप निकलते ही उमस बढ़ गई और दोपहर में गर्मी का असर इतना बढ़ा कि सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम हो गई। जरूरी काम से निकले लोगों को गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा लेना पड़ा।
गौरीगंज और अमेठी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व सार्वजनिक स्थानों पर यात्री और राहगीर गर्मी से राहत के लिए छायादार जगह तलाशते रहे। कई लोग छाता और गमछा लेकर धूप से बचाव करते नजर आए। दोपहर में पसीने से लोग परेशान रहे। गर्मी के कारण लोग जरूरी काम निपटाकर जल्द घर लौटते दिखे। बाजारों में भी गर्मी का असर साफ नजर आया।
दोपहर के समय दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम रही। सड़कों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा आवाजाही घट गई। ठेले और छोटे दुकानदार भी तेज गर्मी के चलते परेशान रहे। खेतों में काम करने वाले किसानों को उमस के कारण अधिक परेशानी उठानी पड़ी। लगातार पसीना निकलने से काम करना मुश्किल रहा। लोगों को बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में बादलों की आवाजाही के साथ जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
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गौरीगंज और अमेठी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व सार्वजनिक स्थानों पर यात्री और राहगीर गर्मी से राहत के लिए छायादार जगह तलाशते रहे। कई लोग छाता और गमछा लेकर धूप से बचाव करते नजर आए। दोपहर में पसीने से लोग परेशान रहे। गर्मी के कारण लोग जरूरी काम निपटाकर जल्द घर लौटते दिखे। बाजारों में भी गर्मी का असर साफ नजर आया।
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दोपहर के समय दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम रही। सड़कों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा आवाजाही घट गई। ठेले और छोटे दुकानदार भी तेज गर्मी के चलते परेशान रहे। खेतों में काम करने वाले किसानों को उमस के कारण अधिक परेशानी उठानी पड़ी। लगातार पसीना निकलने से काम करना मुश्किल रहा। लोगों को बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में बादलों की आवाजाही के साथ जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
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