Amethi News: बदली बेसर, उमस ने किया बेहाल

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गौरीगंज और अमेठी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व सार्वजनिक स्थानों पर यात्री और राहगीर गर्मी से राहत के लिए छायादार जगह तलाशते रहे। कई लोग छाता और गमछा लेकर धूप से बचाव करते नजर आए। दोपहर में पसीने से लोग परेशान रहे। गर्मी के कारण लोग जरूरी काम निपटाकर जल्द घर लौटते दिखे। बाजारों में भी गर्मी का असर साफ नजर आया।दोपहर के समय दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम रही। सड़कों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा आवाजाही घट गई। ठेले और छोटे दुकानदार भी तेज गर्मी के चलते परेशान रहे। खेतों में काम करने वाले किसानों को उमस के कारण अधिक परेशानी उठानी पड़ी। लगातार पसीना निकलने से काम करना मुश्किल रहा। लोगों को बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में बादलों की आवाजाही के साथ जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।