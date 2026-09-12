Amethi News: चकमार्ग पर बनी दीवार ढहाई

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बहादुरपुर निवासी राकेश मौर्य पर चकमार्ग की जमीन पर दीवार बनाकर अतिक्रमण करने का मामला तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने 11 जून को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कब्जाधारक को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। दो माह बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो तहसील प्रशासन ने राजस्व और पुलिस कर्मियों की टीम गठित की।शुक्रवार को टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। चकमार्ग पर बनी दीवार को जेसीबी से ढहा दिया गया। इसके बाद रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। टीम में लेखपाल महेंद्र शुक्ल, राजस्वकर्मी सुरेंद्र पाल और जायस पुलिस के जवान मौजूद रहे।