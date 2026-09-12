Amethi News: सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

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सीएचसी के सामने से गुजरने वाला यह मार्ग सुरक्षा विभाग, औषधि विभाग और जिला अस्पताल को जोड़ता है। बड़ी संख्या में मरीज, तीमारदार और अन्य लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। सड़क और पटरी पर दुकानें, सामान और अस्थायी ढांचे लगाए जाने से मार्ग संकरा हो गया था। इससे वाहनों के आवागमन में बाधा आती थी और जाम की स्थिति बनती थी। मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी होती थी।शुक्रवार सुबह नायब तहसीलदार कौशल किशोर के नेतृत्व में राजस्व और नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। टीम ने सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण हटवाया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। टीम ने सड़क और पटरी को खाली रखने के निर्देश दिए और दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।