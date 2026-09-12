Amethi News: निबंध में गोल्डी अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निबंध प्रतियोगिता में गोल्डी ने प्रथम, प्रीति ने द्वितीय और सरिता ने तृतीय स्थान हासिल किया। सामान्य ज्ञान में जय किशन ने प्रथम, मोहित ने द्वितीय और संजना ने तृतीय स्थान हासिल किया। वाद-विवाद में जय किशन विजेता और चांदनी उपविजेता रहीं।प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने निर्धारित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। शिक्षकों ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया।प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निखरता है। ऐसी प्रतियोगिताएं तार्किक सोच, अभिव्यक्ति कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।