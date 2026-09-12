Amethi News: गरीबों को प्राथमिकता से दिलाएं न्याय

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अधिवक्ता संघ भवन में स्थापना दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान वृद्धजन सम्मान, संवाद और युवा अधिवक्ता गोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की प्रदेश महामंत्री मीनाक्षी सिंह परिहार और विशिष्ट वक्ता प्रदेश मंत्री अजय कुमार त्रिपाठी रहे। विज्ञापन



वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार सिंह, रमाशंकर त्रिपाठी, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र और बार अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ल को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मीनाक्षी सिंह परिहार और अजय कुमार त्रिपाठी ने परिषद के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष अवधेश सिंह आदि मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ भवन में स्थापना दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान वृद्धजन सम्मान, संवाद और युवा अधिवक्ता गोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की प्रदेश महामंत्री मीनाक्षी सिंह परिहार और विशिष्ट वक्ता प्रदेश मंत्री अजय कुमार त्रिपाठी रहे।वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार सिंह, रमाशंकर त्रिपाठी, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र और बार अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ल को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मीनाक्षी सिंह परिहार और अजय कुमार त्रिपाठी ने परिषद के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष अवधेश सिंह आदि मौजूद रहे।

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मुसाफिरखाना। बार-बेंच के बेहतर तालमेल से समाज के अंतिम पायदान तक न्याय पहुंचाया जा सकता है। गरीबों को न्याय दिलाने और वादकारियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। ये बातें शुक्रवार को अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत की अमेठी इकाई के 35वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि सिविल जज (अवर खंड) मुसाफिरखाना दीपांशी चौधरी ने कहीं।