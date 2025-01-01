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Amethi News: वेंडरों और श्रमिकों ने किया प्रदर्शन

Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
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Vendors and workers staged a protest.
 गौरीगंज स्थित वेलस्पन कंपनी कार्यालय गेट पर प्रदर्शन करते नाराज वेंडर व श्रमिक। संवाद
अमेठी सिटी। जल जीवन मिशन में काम का भुगतान अटकने से नाराज वेंडरों और श्रमिकों ने बृहस्पतिवार को गौरीगंज के जीजीआईसी रोड स्थित वेलस्पन कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया। उत्कर्ष मिश्रा और प्रणव मिश्रा ने आरोप लगाया कि काम पूरा कराने के बाद भी वेंडरों और श्रमिकों का भुगतान लंबित है। उन्होंने बकाया रकम जल्द दिलाने की मांग की।
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उत्कर्ष मिश्रा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पाइपलाइन बिछाने, सामग्री की आपूर्ति और अन्य कार्यों में वेंडरों ने लंबे समय से सेवाएं दी हैं। कई काम पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद कई वेंडरों के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इससे सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और श्रमिकों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। कहा कि पाइप, फिटिंग और अन्य सामग्री खरीदने के साथ श्रमिकों की मजदूरी का खर्च पहले ही वहन किया जा चुका है। भुगतान अटकने से कारोबार प्रभावित हो रहा है।
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वेंडरों ने कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों से बकाया बिलों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की। उनकी समस्याएं सुनीं और भुगतान संबंधी प्रक्रिया की जानकारी देने का आश्वासन दिया।
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