Amethi News: वाहन की चपेट में आई साइकिल, श्रमिक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुधीर कुमार ने बताया कि उनके पिता जगदेव प्रसाद कस्बे में कपड़े की दुकान पर काम करते थे। बुधवार रात वह साइकिल से घर लौट रहे थे। मंझगवां मोड़ के पास मुड़ते समय पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी साइकिल को चपेट में ले लिया। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला।स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जगदेव प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वाहन की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।जगदेव प्रसाद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पत्नी कमला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ा बेटा सुशील कुमार गुजरात में रहकर रोजी-रोटी कमाता है। छोटा बेटा सुधीर घर पर रहता है और अभी अविवाहित है। तीन बेटियों में जयश्री और आरती की शादी हो चुकी है, जबकि पूजा अविवाहित है।