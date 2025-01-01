Amethi News: सद्भावना दिवस पर राजीव गांधी को नमन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी के कार्यों को याद किया गया। जायस के मलिक मोहम्मद जायसी इंटर कॉलेज में मलिक मोहम्मद जायसी पर निबंध प्रतियोगिता हुई। इसमें 51 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समरीन बानो, ऋषप जैन और संजीत सोनकर क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनीषा मुख्य अतिथि रहीं।सिंहपुर के संत पथिक इंटर कॉलेज महेशपुर में 35 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अमेठी में कांग्रेस कमेटी भेटुआ ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और मिठाई बांटी। यशोदा देवी बालिका इंटर कॉलेज, जगदंबा प्रसाद शुक्ल इंटरमीडिएट कॉलेज और मदरसा हनीफ इंडियन पब्लिक स्कूल में निबंध प्रतियोगिताएं हुईं।संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। तीन विद्यालयों में करीब 100 छात्र-छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। भादर के आसल देव इंटरमीडिएट कॉलेज पीपरपुर में 35, चंद्रावती मॉडर्न इंटर कॉलेज आलमपुर में 30 और महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज भादर में 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। पीसीसी सदस्य देवेंद्र सिंह गप्पू ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सांसद सम्मानित करेंगे।वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक सिंह हिटलर ने राजीव गांधी की दूरदर्शी नीतियों और तकनीकी प्रगति में योगदान को याद किया। मुसाफिरखाना में कांग्रेस सेवादल ने श्रद्धांजलि दी और सामाजिक व संगठनात्मक योगदान के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जामों और बाजार शुकुल में भी राजीव गांधी के कार्यों को याद किया गया।सिंहपुर के अहोरवा भवानी में कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुंदरलाल जायसवाल, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे।शाहगढ़ के रामगंज कौहार में चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें 106 लोगों का पंजीकरण हुआ और 50 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिह्नित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कमलेश कुमार अग्निहोत्री ने आगंतुकों का स्वागत किया।