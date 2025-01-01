फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Paying tribute to Rajiv Gandhi on Sadbhavana Diwas.

Amethi News: सद्भावना दिवस पर राजीव गांधी को नमन

Fri, 21 Aug 2026 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Paying tribute to Rajiv Gandhi on Sadbhavana Diwas.
जायस में​ सम्मानित हुए मलिक मोहम्मद जायसी इंटर कॉलेज के विद्यार्थी।-संवाद
अमेठी सिटी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती बृहस्पतिवार को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। अमेठी संसदीय क्षेत्र के 52 विद्यालयों में सामान्य ज्ञान और निबंध प्रतियोगिताएं हुईं। विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर, माल्यार्पण, संगोष्ठी और सद्भावना पदयात्राएं भी आयोजित की गईं।
विज्ञापन


गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी के कार्यों को याद किया गया। जायस के मलिक मोहम्मद जायसी इंटर कॉलेज में मलिक मोहम्मद जायसी पर निबंध प्रतियोगिता हुई। इसमें 51 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समरीन बानो, ऋषप जैन और संजीत सोनकर क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनीषा मुख्य अतिथि रहीं।
विज्ञापन


सिंहपुर के संत पथिक इंटर कॉलेज महेशपुर में 35 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अमेठी में कांग्रेस कमेटी भेटुआ ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और मिठाई बांटी। यशोदा देवी बालिका इंटर कॉलेज, जगदंबा प्रसाद शुक्ल इंटरमीडिएट कॉलेज और मदरसा हनीफ इंडियन पब्लिक स्कूल में निबंध प्रतियोगिताएं हुईं।
विज्ञापन
विज्ञापन


संग्रामपुर ब्लॉक मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। तीन विद्यालयों में करीब 100 छात्र-छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। भादर के आसल देव इंटरमीडिएट कॉलेज पीपरपुर में 35, चंद्रावती मॉडर्न इंटर कॉलेज आलमपुर में 30 और महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज भादर में 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। पीसीसी सदस्य देवेंद्र सिंह गप्पू ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सांसद सम्मानित करेंगे।

वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक सिंह हिटलर ने राजीव गांधी की दूरदर्शी नीतियों और तकनीकी प्रगति में योगदान को याद किया। मुसाफिरखाना में कांग्रेस सेवादल ने श्रद्धांजलि दी और सामाजिक व संगठनात्मक योगदान के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जामों और बाजार शुकुल में भी राजीव गांधी के कार्यों को याद किया गया।

सिंहपुर के अहोरवा भवानी में कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुंदरलाल जायसवाल, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे।

शाहगढ़ के रामगंज कौहार में चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें 106 लोगों का पंजीकरण हुआ और 50 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिह्नित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक कमलेश कुमार अग्निहोत्री ने आगंतुकों का स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed