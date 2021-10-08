Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:27 AM IST
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जलाभिषेक
सुबह 8:00 बजे। ताला के मुकुटनाथ धाम सहित जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक।
मेला
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनारीकला में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के विराजगोकुला गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के पूरे भुलैया गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के गंगौली गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के भावलपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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सुबह 8:00 बजे। ताला के मुकुटनाथ धाम सहित जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक।
मेला
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनारीकला में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के विराजगोकुला गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के पूरे भुलैया गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के गंगौली गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के भावलपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।