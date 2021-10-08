Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 8:00 बजे। ताला के मुकुटनाथ धाम सहित जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक।







मेला

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।







खेलकूद प्रतियोगिता



सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनारीकला में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।







सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।







जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। तिलोई के विराजगोकुला गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के पूरे भुलैया गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।







किसान गोष्ठी



सुबह 10:00 बजे। अमेठी के गंगौली गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।







शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।



सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के भावलपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

जलाभिषेक