Amethi News: पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए

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मोटरसाइकिलों का काफिला विकास भवन से ओवरब्रिज, सब्जी मंडी और जामों मोड़ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। रास्ते में कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर नारे लगाए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।जिलाध्यक्ष राम अंजोर प्रजापति ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित होने से कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था तत्काल बहाल करने की मांग की। इस दौरान कामता प्रसाद, अरविंद कुमार, रामतीरथ मौर्य, दीपक कुमार आदि मौजूद रहे।