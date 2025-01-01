Amethi News: चाकू से गला रेतकर विवाहिता की हत्या

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पूनम घर में बेटी वैष्णवी के साथ थी। उसका देवर देव बाजार गया था, जबकि ससुर पारसनाथ खेत में काम करने गए थे। देव दवा लेकर घर लौटा तो पूनम लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। उसके चेहरे समेत कई स्थानों पर चोट के निशान थे। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।भगीरथ का पुरवा भवानीगढ़ निवासी पिता झाम सिंह ने बेटी को प्रताड़ित करने और चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप लगाया। मां सावित्री देवी ने भी बेटी की हत्या की बात कही। ससुर पारसनाथ ने बताया कि उनका बड़ा बेटा महिला का पति शिवा शहर में ट्रक चलाता है और तीन महीने से घर नहीं आया है। पूनम तीन दिन पहले मायके से ससुराल लौटी थी। घटना के समय वह खेत में थे, जबकि देव बाजार गया था।इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। हर पहलू की जांच की जा रही है। एएसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर ससुर और देवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसपी सरवणन टी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की बात सामने आई है। हत्या के कारण समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। जांच में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस रिपोर्ट में हत्या की धारा बढ़ाने की कार्रवाई में जुटी है।सावित्री देवी ने बताया कि घटना के बाद पूनम का मोबाइल नहीं मिला। घर के पीछे चाकू और गड़ासा मिलने की बात भी सामने आई है। उन्होंने घटनास्थल पर खून नहीं मिलने की बात कही। मायके वालों ने इन परिस्थितियों के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की है।घटना के बाद ग्रामीणों में हत्या को लेकर तरह-तरह की चर्चा रही। कुछ लोग लूट या चोरी के दौरान वारदात होने की आशंका जता रहे थे। पुलिस घटनास्थल और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने अभी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होगी।पूनम की मौत के बाद बेटी वैष्णवी शव से लिपटकर रोती रही। मां सावित्री देवी बदहवास हो गईं। पिता झाम सिंह का रो-रोकर बुरा हाल रहा। देवर देव और ससुर पारसनाथ गमगीन रहे। पति घटना की जानकारी के बाद घर के लिए रवाना हो गया है।घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक बच्चा अपना नाम बबुआ बताते हुए चाचा पर चाकू से हत्या करने की बात कहता नजर आ रहा है। वीडियो ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर जांच कर रही है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है।