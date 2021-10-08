Amethi News: 28 तक भर सकेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म

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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि कोई पात्र विद्यार्थी आवेदन से वंचित न रहे। किसी छात्र के आवेदन से छूटने पर संबंधित प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विद्यालयों को शुल्क जमा करने की सूचना परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी।विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी विवरण 30 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। प्रधानाचार्य अपलोड विवरण की चेकलिस्ट से जांच करेंगे। एक से छह अक्तूबर तक संशोधन चेकलिस्ट में त्रुटि मिलने पर एक से छह अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक संशोधन किया जा सकेगा। इसके बाद किसी नए संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली 15 अक्तूबर तक परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय भेजनी होगी।