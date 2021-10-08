Amethi News: घर में भोजन करते समय सांप ने काटा, महिला की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धर्मा देवी के बेटे दीपू के मुताबिक बुधवार देर शाम उनकी मां घर में बैठकर भोजन कर रही थीं। इसी दौरान अचानक आए सांप ने उन्हें काट लिया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और सांप को मार दिया। थोड़ी देर में धर्मा देवी की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।धर्मा देवी की मौत के बाद पति धर्मराज और बेटे दीपू का रो-रोकर बुरा हाल है। मां की मौत से गमगीन दीपू शव से लिपटकर रोता रहा। घर में चीख-पुकार मची रही। रिश्तेदार और परिचित परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। परिजनों के मुताबिक महिला की मौत सांप के काटने से हुई है। जिला आपदा अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि सांप के काटने से मौत दैवी आपदा की श्रेणी में आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।