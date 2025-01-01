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Amethi News: आपातकालीन कटौती से लोग बेहाल, 11 घंटे तक गुल रही बिजली

Fri, 18 Sep 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 18 Sep 2026 12:52 AM IST
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People in distress due to emergency power cuts; electricity out for 11 hours.
 फुरसतगंज में बिजली लाइन की मरम्मत करवाते अवर अभियंता राम अचल गुप्ता। स्रोत- ऊर्जा निगम
अमेठी सिटी। जिले में इमरजेंसी रोस्टिंग से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आठ से 10 घंटे, जबकि कुछ इलाकों में 11 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक हुई कटौती के कारण गर्मी और उमस में लोगों की नींद प्रभावित रही। पेयजल, सिंचाई, कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ा।
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गौरीगंज वितरण खंड के टिकरिया, थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ, मुसाफिरखाना और जामों उपकेंद्र क्षेत्रों में आठ से साढ़े नौ घंटे बिजली नहीं रही। तिलोई खंड में करीब 10 घंटे आपूर्ति बाधित रही। वहीं जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, शुकुल बाजार, महोना और जगदीशपुर क्षेत्रों में आठ से 11 घंटे तक कटौती हुई।
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बिजली न आने से पानी की मोटर, पंखे और कूलर बंद रहे। लोगों को मोबाइल चार्ज करने तक में परेशानी हुई। फुरसतगंज उपकेंद्र के पांच फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में भी करीब 11 घंटे कटौती से एक लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए।
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अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है। बिजली संकट कंट्रोल से लागू इमरजेंसी रोस्टिंग के कारण है।
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