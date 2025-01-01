Amethi News: आपातकालीन कटौती से लोग बेहाल, 11 घंटे तक गुल रही बिजली

विज्ञापन





गौरीगंज वितरण खंड के टिकरिया, थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ, मुसाफिरखाना और जामों उपकेंद्र क्षेत्रों में आठ से साढ़े नौ घंटे बिजली नहीं रही। तिलोई खंड में करीब 10 घंटे आपूर्ति बाधित रही। वहीं जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, शुकुल बाजार, महोना और जगदीशपुर क्षेत्रों में आठ से 11 घंटे तक कटौती हुई। विज्ञापन



बिजली न आने से पानी की मोटर, पंखे और कूलर बंद रहे। लोगों को मोबाइल चार्ज करने तक में परेशानी हुई। फुरसतगंज उपकेंद्र के पांच फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में भी करीब 11 घंटे कटौती से एक लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए। विज्ञापन विज्ञापन



अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है। बिजली संकट कंट्रोल से लागू इमरजेंसी रोस्टिंग के कारण है। गौरीगंज वितरण खंड के टिकरिया, थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ, मुसाफिरखाना और जामों उपकेंद्र क्षेत्रों में आठ से साढ़े नौ घंटे बिजली नहीं रही। तिलोई खंड में करीब 10 घंटे आपूर्ति बाधित रही। वहीं जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, शुकुल बाजार, महोना और जगदीशपुर क्षेत्रों में आठ से 11 घंटे तक कटौती हुई।बिजली न आने से पानी की मोटर, पंखे और कूलर बंद रहे। लोगों को मोबाइल चार्ज करने तक में परेशानी हुई। फुरसतगंज उपकेंद्र के पांच फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में भी करीब 11 घंटे कटौती से एक लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है। बिजली संकट कंट्रोल से लागू इमरजेंसी रोस्टिंग के कारण है।

अमेठी सिटी। जिले में इमरजेंसी रोस्टिंग से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आठ से 10 घंटे, जबकि कुछ इलाकों में 11 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक हुई कटौती के कारण गर्मी और उमस में लोगों की नींद प्रभावित रही। पेयजल, सिंचाई, कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ा।