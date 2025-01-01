Amethi News: वाहन की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत

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अनिल कुछ समय से मरदानपुर स्थित अपनी ससुराल में रह रहे थे। बृहस्पतिवार सुबह वह बाइक से बाजारशुकुल जाने के लिए निकले थे। इन्हौंना-रुदौली मार्ग पर बाराबंकी जिले के सुबेहा क्षेत्र स्थित सराय गोपी के पास उनकी बाइक वाहन की चपेट में आ गई। शाम करीब चार बजे परिजनों को हादसे की जानकारी मिली।परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। सीओ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से निकल गया। रिपोर्ट दर्ज कर वाहन और उसके चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।-परिजनों का रो-रोकर बुरा हालअनिल की मौत होने से पत्नी सोना देवी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में सुबह से ही उनकी वापसी का इंतजार था, लेकिन शाम को हादसे की खबर पहुंची। बड़े बेटे सुनील के कुवैत में रहने से परिजनों को उसकी चिंता भी सताती रही। हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।