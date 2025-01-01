Amethi News: श्रद्धालुओं ने गणपति के दरबार में टेका माथा

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जगदीशपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडोरामा टाउनशिप में चौथे दिन इकाई प्रमुख राजेंद्र सांखे ने पत्नी उषा सांखे के साथ भगवान गणेश को पुष्पमाला अर्पित कर पूजा की। आरती के बाद भोग-प्रसाद चढ़ाया गया। भेल उपनगरीय टाउनशिप के पूजा पंडाल में भी कर्मचारियों और उनके परिजनों ने आरती व पूजा में हिस्सा लिया।महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भेल उपनगरीय पूजा पंडाल में बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई गईं। मुकेश यादव ने बताया कि एक से कक्षा आठ तक के बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता हुई, जबकि बृहस्पतिवार शाम कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। परिणाम घोषणा के बाद बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विष्णु सोनी, सूरज सोनी, शिवराज कसौंधन, विनीत जायसवाल, आदित्य पांडेय आदि मौजूद रहे।आरती के बाद बांटा प्रसादसिंहपुर। अहोरवा भवानी कस्बे में गणेश पूजा कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद आरती हुई। इसके बाद महिलाओं, युवाओं और अन्य श्रद्धालुओं ने सामूहिक भजन-कीर्तन किया। लोगों ने दर्शन कर परिवार की सुख-शांति और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। अंत में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर अमरीश जायसवाल, दिनेश, राहुल पाठक, जयकांत, मनु आदि मौजूद रहे।