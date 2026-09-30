Amethi News: तीन चोरियों का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

पूरे माधव सिंह मजरे सतगवां निवासी सत्यनारायण यादव के बंद मकान का ताला तोड़कर चोर गैस सिलिंडर, पंखा और बर्तन उठा ले गए थे। इसके अलावा बेनीपुर प्राथमिक विद्यालय से राशन और भुलैया तिराहा स्थित किराना दुकान से रुपये चोरी किए गए थे। सीओ दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसओ दयाशंकर मिश्र टीम के साथ घटनाओं की जांच कर रहे थे।सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से पूरे माधव सिंह मजरे सतगवां निवासी प्रमोद यादव और सुभाष यादव को चिह्नित किया गया। मंगलवार को दोनों आरोपी सेमरौता-तिलोई मार्ग पर राजापुर हकीम के पास मिले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से दो गैस सिलिंडर, बर्तन, पंखा और रुपये बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने बेनीपुर प्राथमिक विद्यालय और भुलैया तिराहा स्थित किराना दुकान में चोरी की बात बताई। पुलिस के अनुसार चोरी की घटनाओं में तीसरा आरोपी ठोकरपुर निवासी चंदन पासी भी शामिल है। उसकी तलाश की जा रही है।