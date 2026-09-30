Amethi News: कबड्डी स्पर्धा में अनुकल्प की टीम ने मारी बाजी

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स्पोर्ट्स वीक का शुभारंभ कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार द्विवेदी ने फीता काटकर किया। इसके बाद कबड्डी, खो-खो, रस्साकशी और दौड़ समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं। कबड्डी में देव और अनुकल्प टीम के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अनुकल्प टीम विजेता रही। खो-खो में 25 और 26 बैच की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें 25 बैच की टीम ने जीत दर्ज की। रस्साकशी में अनुष्का और संध्या की टीम आमने-सामने रहीं। अनुष्का की टीम ने बाजी मारी।100 मीटर दौड़ के छात्रा वर्ग में अनुष्का प्रथम, नैना द्वितीय और अनुभा तृतीय स्थान पर रहीं। छात्र वर्ग में अमित प्रथम, पवन द्वितीय और रुद्रा तृतीय स्थान पर रहे। 200 मीटर दौड़ में पवन प्रथम, विपिन द्वितीय और दीपक तृतीय स्थान पर रहे। संस्थान के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। (संवाद)