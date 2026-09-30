Amethi News: उधार के 7,800 रुपये मांगने पर अस्पताल संचालक को पीटा

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नूरैन खान ने बताया कि वह साथी शाहरुख के साथ जायस के सुल्तानपुर रोड स्थित सिटी अस्पताल का संचालन करते हैं। करीब पांच माह पहले गौरीगंज के पूरे फाजिल गांव निवासी रिजवान अहमद ने उससे 7,800 रुपये उधार लिए थे। एक माह में रकम लौटाने की बात कही थी। कई बार मांगने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए।रविवार रात नूरैन खान अपने साथी हसनैन के साथ कार से लौट रहे थे। कासिमपुर के पास रिजवान अपने साथियों के साथ मिला। नूरैन खान ने उधार की रकम मांगी तो आरोपियों ने कार रोक ली। आरोप है कि रिजवान ने जामों के लालपुर मजरे रामपुर नौरंगाबाद गांव निवासी मो. असलम, सरमे गांव निवासी इकरार अहमद, बरौलिया गांव निवासी नफीस अहमद और गौरीगंज के रानीपुर मजरे बाजगढ़ी गांव निवासी इमरान के साथ मिलकर नूरैन खान और उसके साथी की पिटाई कर दी। दोनों को चोटें आईं।सोमवार को नूरैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सीओ तिलोई दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि इंस्पेक्टर जायस अमरेंद्र सिंह ने तिलोई मार्ग से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिजवान के पास से तमंचा और एक कारतूस, असलम के पास दो कारतूस मिले। स्विफ्ट कार से हॉकी और डंडा बरामद हुआ। मामले की जांच की जा रही है।