Amethi News: सूरज ने बनाई सबसे अच्छी रंगोली

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भाषण प्रतियोगिता में शिवानी ने प्रथम, सुंदर कुमार ने द्वितीय और सूरज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में मोहिनी प्रथम, नंदला द्वितीय और शिवानी तृतीय स्थान पर रहीं। रंगोली प्रतियोगिता में सूरज ने पहला, मोहिनी ने दूसरा और दीपिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मोहिनी प्रथम, सूरज द्वितीय और यश तृतीय स्थान पर रहे।प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने सामाजिक, समसामयिक और शैक्षिक विषयों पर अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य राज्यश्री अवस्थी ने विजेता विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। उनकी अभिव्यक्ति क्षमता और तार्किक सोच भी विकसित होती है।