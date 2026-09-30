Amethi News: 100 मीटर दौड़ में सलोनी अव्वल

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100 मीटर दौड़ में सलोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आंचल दूसरे और आस्था तीसरे स्थान पर रहीं। गोला फेंक में अर्पित ने पहला स्थान हासिल किया। अर्जुन दूसरे और अनिल कुमार तीसरे स्थान पर रहे। रस्साकशी में सचिन, आदर्श, अर्जुन, सत्यम और शुबहान की टीम प्रथम रही। अर्पित, आशतेंद्र, सुधीर, दिवाकर और रमन की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य समरजीत यादव ने कहा कि खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।