Amethi News: हादसे में घायल मजदूर ने दम तोड़ा

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राजाराम रविवार को गांव के साथी मुकेश के साथ मुसाफिरखाना में मजदूरी करने गए थे। शाम को दोनों ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। मुसाफिरखाना-प्रतापगढ़ हाईवे पर भीखीपुर बाजार के पास ट्रैक्टर की ई-रिक्शा से भिड़ंत हो गई। हादसे में राजाराम समेत ई-रिक्शा सवार अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी मुसाफिरखाना ले जाया गया।राजाराम की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां सोमवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजाराम मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिजनों का कहना है कि राजाराम परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे। उनकी मौत से परिवार का बड़ा सहारा छिन गया है।राजाराम की मौत से पत्नी निशा का रो-रोकर बुरा हाल है। पुत्रियां चंदा और राधा पिता की मौत से गमगीन हैं। भाई संदीप और अमरदीप के साथ बहनें केशा, गुड़िया और खुशबू भी सदमे में हैं। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि अस्पताल की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। हादसा मुसाफिरखाना क्षेत्र में हुआ है, ऐसे में कार्रवाई भी वहीं से होगी।